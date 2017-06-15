Бишкек, 15 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В бюджете Киргизии на проведение президентских выборов предусмотрено 671 млн 502 тыс. сомов (около 559,6 млн рублей). Об этом заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, выступая на пресс-конференции сегодня, 15 июня.

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По ее словам, из этих средств 132 млн сомов (110 млн рублей) будут потрачены лишь в том случае, если в первом туре выборов не удастся определить победителя и придется проводить второй тур. «Если второго тура не будет, то эти средства пойдут в бюджет», — уточнила глава ЦИК.

Также Шайлдабекова сообщила о том, что еще 281 млн сомов (около 234,2 млн рублей) планируется направить на выплату вознаграждений 24 тысячам членов участковых избирательных комиссий.

«Каждый член УИК будет получать по 2000 сомов (1670 рублей) в месяц, а операторы автоматизированного считывающего устройства — 3 тыс. сомов (2500 рублей)», — резюмировала председатель Центризбиркома Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии изначально были запланированы на 19 ноября 2017 года, однако впоследствии их перенесли на 15 октября 2017 года.

Сегодня, 15 июня, Центризбирком объявил о начале регистрации кандидатов на должность главы государства. Для того, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, претенденты на высший государственный пост должны заручиться поддержкой у 30 тысяч киргизстанцев, сдать экзамен на знание киргизского языка, отдать избирательный взнос в размере 1 млн сомов (833,3 тыс. рублей). При этом они должны быть не младше 35 и не старше 70 лет, и проживать на территории Киргизии не менее 15 лет в общей сложности.