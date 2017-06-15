Иркутск, 15 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В рамках прямой линии с президентом РФ жители населённого пункта Хужир (остров Ольхон) рассказали Владимиру Путину о серьёзных проблемах, которые они испытывают в связи с жёсткими ограничениями природоохранного законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. В последние годы сюда приезжает огромное количество туристов. В частности, в посёлке Хужир, где проживают около 1,5 тыс. человек, летом каждый день очень много туристов.

По словам местных жителей, в последнее время они чувствуют себя так, как будто находятся в резервации. Дело в том, что несколько лет назад в России было существенно ужесточено природоохранное законодательство, и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь. Люди жалуются, что, если дословно выполнять закон, то им вообще ничего нельзя делать.

«Начнем с дороги. Дорога от парома до Хужира отвратительная. Считайте, что её нет вообще», — сказал житель посёлка Виктор. По его словам, этой дорогой никто не занимался уже много лет, а начальство не знает о её состоянии, так как летает на вертолёте. Между тем дорогу строить нельзя, потому что по закону на острове нельзя делать карьеры.

Еще одна острая для местных жителей тема — качество воды: «Мы живем на воде, посмотрите, сколько воды у нас. А пьём мы со скважины, пьём такую дрянь. Берёшь чайник трёхлитровый, как будто он полный. А там накипи в два пальца, и никакой фильтрации, ничего, не могут даже водонапорную башню хорошую поставить».

«В связи с этим законом, когда организовали Прибайкальский национальный парк и у нас на острове сделали заказник, нам обещали золотые горы, что наши права ущемлять не будут, что ничего не случится, на самом деле случилось всё. В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать: «Если первый раз не поймёте, будем отстреливать вашу скотину», — жалуется житель Хужира.

Отвечая на его вопрос, президент РФ Владимир Путин сказал, что безусловно эту проблему решать нужно.

«Вы сказали о том, что слишком ужесточили экологические нормы и требования в законе. Но эти территории наверняка ещё защищены международными обязательствами. Что в этой связи можно сказать. Конечно, всё должно быть в рамках разумного. Водоохранная зона, о которой по сути вы сейчас говорите, должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать и потребностям людей, которые там уже живут», — подчеркнул глава государства.

По его словам, необходимо вносить изменения в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованно с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих на этих территориях.

«Нужно будет внести изменения в эти законы, я для себя это пометил, поработаем, вместе с экологическими организациями, которые должны следить за тем, чтобы здесь мы не перестарались, но сделать это точно совершенно нужно. Я думаю, что наши обязательства перед международными структурами не пострадают от этого. У них, кстати говоря, там «за бугром» о людях прежде всего думают, почему мы не можем поступить также, я не понимаю. Обязательно будем делать», — подытожил Владимир Путин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, проходит традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на злободневные вопросы.