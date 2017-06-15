Анкара, 15 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Турция закончила возведение бетонного заграждения длиной 700 км на границе с Сирией. Об этом 15 июня сообщил министр обороны страны Фикри Ишык, передает Hürriyet Daily News.

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Стена предназначена для защиты от проникновения на турецкую территорию экстремистов — боевиков из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Ишык пояснил, что для обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе предусмотрены системы освещения, видеокамеры и сенсоры. Также предполагается использование беспилотных летательных аппаратов.

Подобная стена возводится на границе Турции и Ирана, добавил министр обороны страны.

Напомним, что РПК многие годы борется с правительством Турции, отстаивая создание автономии.