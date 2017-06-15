Красногорск, 15 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2017 года провели более 3 тыс. ярмарок. По состоянию на 15 июня в регионе уже проведено 3 324 ярмарочных мероприятия, сообщили в областном министерстве потребительского рынка и услуг региона.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

До конца года запланировано еще немногим более 3,5 тысяч ярмарок — как потребительских, так и универсальных.

«Наша задача — повысить качество и уровень официальной ярмарочной торговли, а также поддержать добросовестных ярмарочных операторов», — пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Отметим, министерство потребительского рынка и услуг Московской области усилило контроль за незаконными и несанкционированными ярмарочными мероприятиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, межведомственной комиссией по вопросам потребительского рынка на 2017 год утверждено 303 площадки для проведения ярмарок. В 2017 году в Подмосковье планируется провести порядка 7 тысяч ярмарок выходного дня, сезонных и тематических ярмарок.

Напомним, в 2016 году на территории Московской области было организовано порядка 350 площадок для проведения ярмарок выходного дня.