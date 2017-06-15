Саратов, 15 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. «Как можно получать пожарному восемь тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату», — задал вопрос президенту Владимиру Путину начальник пожарной команды Александр Мельников из Саратовской области, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Все эти люди относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую «указную категорию», — ответил президент на вопросы, связанные с низкими зарплатами в регионах. — Что касается сфер, которые попали в бюджетные указы 2012 года, там более или менее у нас сохраняется порядок повышения заработной платы. Те сферы, которые не оказались в этой категории, там сложнее. Им не индексировали, хотя цены подросли, инфляция… А индексации не было. Это, конечно, несправедливо. Я с правительством говорил на эту тему, дал поручение — с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Саратовстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за март 2017 года составила 23 тыс. 960 рублей. По сравнению с мартом 2016 года она увеличилась на 6,1%.

Наибольшая среднемесячная зарплата работников в марте текущего года сложилась в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — 39 тыс. 866 рублей, наименьшая — по виду экономической деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 12 тыс. 603.

При этом, по данным «Общественного телевидения России», которое провело собственное исследование, средняя заработная плата в Саратовском регионе ниже официальных значений в три раза, в среднем она не превышает 10 тыс. рублей.

По прогнозам главы министра труда региона, средняя зарплата в Саратовской области в 2017 году составит 23 тыс. 510 рублей.