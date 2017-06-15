Владивосток, 15 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос, поступивший в рамках «Прямой линии», президент РФ Владимир Путин назвал две главные проблемы, которые затрудняют раздачу больших участков земли на Дальнем Востоке. Речь шла об отсутствии нормальной системы кадастра и большой территории ведомственной земли, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос главе государства задал Иван Таркин из Владивостока.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Господин президент, что у нас творится с дальневосточным гектаром? — интересовался он. — Кроме как издевательством, это назовёшь. Чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте, и всё зря, программа постоянно зависает. Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и в феврале отдать его в земельный комитет города Владивостока. С тех пор договор на руки мне не выдают под различными причинами».

Владимир Путин, отвечая, выразил уверенность, что житель Владивостока получит свой гектар, и назвал его случай из ряда вон плохим.

«В целом программа идёт неплохо, сложнее всего, кстати говоря, в Приморском крае, — считает президент. — С февраля 2017 года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить дальневосточный гектар. И сразу резко увеличилось количество заявок, иногда система, которая была настроена на обслуживание решения этого вопроса, она даёт сбои. Проблема главная заключается в том, что нет нормального кадастра. Второе — очень много ведомственной земли — Минобороны, Академии наук, всё, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле реально другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а потом, когда начали проверять, а там наверняка какие-то несовпадения, и нужно урегулировать со всякими ведомствами эти несовпадения».

Владимир Путин обещал Ивану Таркину заняться его проблемой и постараться помочь коллегам и губернаторам подобные вопросы гармонизировать таким образом, чтобы подобных случаев больше не было. Президент также акцентировал внимание на том, что сроки выдачи земли на Дальнем Востоке, даже не смотря на такие задержки, сравнительно небольшие.

«В среднем получение земельного участка в европейской части занимает до 3 лет, на Дальнем Востоке, имея в виду этот гектар, два месяца с небольшим», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край лидирует по количеству заявлений на дальневосточный гектар. Желание взять землю там уже изъявили 40 тысяч человек из 93,4 тыс. претендентов на большие участки земли Дальнего Востока. Напомним, на проблемы с некорректной работой кадастровой системы ранее жаловались жители Якутии. Проблема заключалась в несоответствии границ гектара в информационной системе и региональном кадастре.