Владивосток, 15 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая сегодня, 15 июня, во время «Прямой линии» на вопрос из Владивостока о выдаче дальневосточных гектаров, затронул аграрную реформу Столыпина и вспомнил про смертную казнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Житель Владивостока Иван Таркин пожаловался президенту, что с февраля 2017 года не может получить в пользование дальневосточный гектар. Единственное, что ему выдали на руки, — кадастровый номер. Договор приморцу под различными предлогами не выдают.

«А вот сто лет назад у Столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было. Почему?» — спросил у главы государства житель Владивостока.

«Про Столыпина вы, конечно, к месту вспомнили, только надо иметь в виду, что были и столыпинские вагоны, куда насильственно помещали людей. И были так называемые столыпинские галстуки, это ни что другое, как виселица. Правда, надо не забывать, что всё то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому ему памятник стоит в Москве у Дома правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда… Ну, вы понимаете, что я имею в виду», — заявил Владимир Путин.

Президент также добавил, что программа по выделению дальневосточных гектаров в целом идёт неплохо, однако сложнее всего дела обстоят именно в Приморском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, всего подано свыше 93,4 тыс. заявок на получение дальневосточных гектаров. Приморский край по количеству обращений лидирует — здесь подано около 40 тыс. заявок. Согласно последним данным региональной администрации, в пользование гражданам переданы 2,9 тыс. земельных участков.