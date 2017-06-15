Москва, 13 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Руководитель Театра кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачёв после операции, которая длилась более трёх часов, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, сообщил 13 апреля глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Юрий Куклачев

«Юрий Куклачев находится в тяжёлом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трёх часов. Обширный инфаркт», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, Юрия Куклачёва увезли на скорой 12 апреля после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити Холле».

На следующий день сын артиста заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв информировал, что отец чувствует себя лучше и уже даёт советы по дальнейшему проведению своего юбилейного шоу.

Куклачёву 12 апреля исполнилось 75 лет. Выступать с кошками он начал в середине 1970-х годов. В 1986 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1990 году в Москве был открыт его Театр кошек.