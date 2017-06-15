Москва, 15 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Как сообщили в пресс-службе: «Европейский суд юстиции признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении господина Киселева».

Kremlin.ru Дмитрий Киселёв

Напомним, что Киселев был включен в санкционный список 21 марта 2014 года. Ему запрещено въезжать в Евросоюз и пользоваться финансовыми активами банков Евросоюза. Европейский суд считает, что Киселев активно содействовал присоединению Крыма в состав России и дестабилизации ситуации на Украине. Всего под санкции попали 150 физических лиц и 37 юридических лиц.

В мае 2015 года Киселев подал в Европейский суд иск к Совету ЕС, где он оспаривал обоснованность наложенных на него санкций. Адвокаты подчеркивали, что Киселев «никогда не выражал поддержки направлению российских сил на Украину». Также защита утверждала, что обвинения Совета ЕС являются чрезмерно расплывчатыми.