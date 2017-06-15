Мадрид, 15 июня, 2017, 13:15 — ИА Регнум. 15 июня 2017 года исполняется 40 лет со дня первых всеобщих демократических выборов в Учредительные Кортесы, которыми Испания закончила почти 40 лет диктатуры генерала Франко, сообщает EuroEFE.

Pixabay.com Флаг Испании

С этой годовщиной испанцев поздравил король Филипп VI.

«15 июня народ Испании выбрал свободу, демократию, примирение и согласие. Нет лучшего способа, чтобы жить и идти вперед каждый день», — говорится в сообщении монарха, размещенном на официальной странице Каса-дель-Рей в Twitter.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой также поздравил испанцев через Twitter, отметив испанскую приверженность демократии 40 лет назад.

«Сегодня 40 лет назад были проведены первые демократические выборы. Испанцы выбрали свободу, гармонию и демократию», — написал глава исполнительной власти Испании.

Торжественная церемония, которой планируется отметить юбилей испанской демократии и в которой примет участие король, была отложена до 28 июня, чтобы отстранить ее по времени от дискуссии о вотуме недоверия нынешнему испанскому правительству, который был вынесен на рассмотрение лидером левого альянса «Унидос Подемос» Пабло Иглесиасом.

Напомним, сразу после смерти диктатора Франсиско Франко в ноябре 1975 года принц Хуан Карлос I, назначенный официальным приемником Франко еще в 1969 году, был провозглашен королем Испании. С этого момента новый король начинает демонтаж франкисткого режима и демократические преобразования.

На референдуме 15 декабря 1976 года был принят Закон о политической реформе в Испании, в соответствии с которым 15 июня 1977 года были избраны Учредительные Кортесы.

Это были первые после 1936 года многопартийные выборы в парламент Испании, где наибольшее количество голосов получила созданная в том же году коалиция Союз демократического центра, в состав которой, наряду с бывшими франкистами, вошли представители левоцентристских и центристских политических сил.

Кортесы избрали Конституционную комиссию, разработавшую проект Конституции страны, утверждённый на референдуме 6 декабря 1978 года.