Донецк, 15 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Донбассе ремонтным бригадам удалось запустить насосную станцию Южнодонбасского водопровода (Ясиноватский район, под контролем ДНР). Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Сегодня в 8.50 были запущены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. После заполнения водопроводной сети вода поступит на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции», — говорится в сообщении.

Также данную информацию подтвердил назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Насосную станцию запустили в штатном режиме. Система успешно прошла тестовые испытания, вода пошла на фильтровальные станции. Сначала заполнят резервуары, и к вечеру вода будет в кранах у людей (в каждом городе — свое время подачи)», — уточнил Жебривский.

Вчера, 14 июня, станция была запущена в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что 10 июня работа Южнодонбасского водопровода была остановлена после обстрела. В результате чего было нарушено водоснабжение 70 населенных пунктов Донбасса, где проживает до 400 тыс жителей. Большая часть из них расположена на подконтрольной ВСУ территории, в частности, Авдеевка, Волноваха, Покровск, Мирноград, Доброполье, Марьинка и других н.п.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что держит на контроле вопрос с возобновлением работы Южнодонбасского водовода. «По двум ниткам поставки электроэнергии возобновлены в резервном формате. Сейчас проводятся тестовые испытания», — сказал Порошенко. По его словам, уже 15 июня воду получат жители Покровска (под контролем ВСУ).