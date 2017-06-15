Чита, 15 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Мать-одиночка из забайкальского села Шивия, полностью сгоревшего во время сильного пожара 9 апреля 2015 года в ходе «Прямой Линии» попросила у Владимира Путина решить вопрос с нормальным жильем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На данный момент я осталась без жилья. Нам предоставляли жилье, но оно оказалось непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребенок, я мать — одиночка. Куда я только не обращалась, но все инстанции занимаются только отписками. Наши районные администрации только разводят руками. Дочке в этом году идти в первый класс. У нас нет прописки. Проживаем мы в старом заброшенном доме. Владимир Владимирович, будьте добры, помогите, пожалуйста получить нормальное жилье. Огромное вам спасибо. Храни Вас Бог», — сказала Наталья Александровна.

Отвечая на просьбу, президент еще раз уточнил регион и удивился сказанному.

«Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить жильем те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но по-моему, это чуть больше полумиллиарда рублей — 300 с лишним миллионов — выделялось как раз на решение жилищных проблем. И эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья — либо на строительство нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны. В Забайкалье новый губернатор, правда она — женщина — пришла на следующий год после случившегося, но я ее попрошу разобраться, попрошу разобраться прокуратуру, обязательно — где деньги, как они были израсходованы? Но в любом случае, вашу проблему мы решим. Это обязанность государства, это были наши обещания обеспечить всех людей жильем тех, кто пострадал от пожара, — мы это сделаем», — заявил Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нынешняя «Прямая линия» для Владимира Путина стала уже 15-й по счету. Рекордной по продолжительности была программа 2013 года — 4 часа 47 минут. Президент тогда ответил на 85 вопросов.