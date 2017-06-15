Ленинградская область, 15 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Выплаты родственникам жителей Ленинградской области, погибших в результате террористического акта 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга, и пострадавшим при теракте жителям региона завершены. Об этом сегодня, 15 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Павел Латышов ИА Красная Весна Траур в СПб после терракта

Всего в результате теракта в петербургской подземке погибли четыре жителя Ленобласти: на месте скончались Ирина Медянцева из Всеволожского района, Мария Невмержицкая из Приозерского района, Дмитрий Мазанов из Тосно; позднее в больнице скончался Сергей Постнов из Гатчины. Пострадало во время взрыва шесть жителей региона.

По результатам рассмотрения документов четырём семьям погибших оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей за умершего. Всего членам семей жертв теракта было перечислено 4 млн рублей.

Двое пострадавших в результате теракта получили по 250 тыс. рублей в связи с травмами легкой степени тяжести. Два человека с травмами тяжелой степени и двое с травмами средней степени тяжести получили компенсацию по 500 тыс. рублей. Всего шестерым пострадавшим было перечислено 2,5 млн рублей.

Пострадавшие в теракте жители Ленобласти имеют право претендовать на выплаты из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, днем 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по второй линии метро. Погибли 15 человек и сам предполагаемый террорист.