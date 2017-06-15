Тверь, 15 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Распространить «дальневосточный гектар» на всю Россию предложил житель города Бологое Тверской области в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Мужчина, который сумел задать свой вопрос президенту, поинтересовался, планируется ли и когда распространить практику раздачи земли под обработку на территорию всей России.

Владимир Путин согласился с тем, что идея эта правильная — сегодня на территории всей России, практически в каждом российском региона большое количество так называемой невостребованной земли сельхозназначения, заброшенных участков, которые никак не используются.

«Но сначала нужно этот эксперимент провести на дальнем Востоке. В целом он идет неплохо, но нужно разобраться со многими проблемами, например, с кадастром», — отметил глава государства, добавив, что нужно предусмотреть и невозможность злоупотреблений с полученными участками.

Что касается собственно реализации программы дальневосточного гектара, то, в целом, сказал Владимир Путин, она реализуется по плану.

«Проблема в том, что нет нормального кадастра и очень много ведомственной земли. На бумаге одно — на земле другое», — сказал Путин.