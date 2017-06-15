Шелехов, Иркутская область, 15 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Жительница города Шелехов Иркутской области, которая уже год работает учителем начальных классов, ни разу не получала заработную плату более 16,5 тыс. рублей в месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на традиционной прямой линии с президентов РФ молодой специалист спросила у Владимира Путина, почему у учителей такие маленькие зарплаты. Также она рассказала, что не получала «подъемные», предназначенные для молодого специалиста.

«Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора. Как существовать на эти деньги?», — спросила жительница Иркутской области.

«Город Шелехов, видимо, небольшой населенный пункт (население около 50 тысяч человек — прим. ИА REGNUM ). Не знаю, насколько комплектна ваша школа, но мы с вами знаем, мы, и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей до средней по экономике», — ответил Владимир Путин.

По его словам, в Иркутской области эта сумма составляет около 30 тысяч рублей «с небольшим», «у учителей даже больше».

«Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Это делает сама школа. Повторяю: штатное расписание и доплаты. Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня это тоже непонятно. Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание. Такой разницы, о которой я сказал, быть не должно в доходах. Поэтому вполне было бы обоснованно в доходах, если это происходит на практике, обозначить какой-то минимум. Минимальное соотношение между уровнем дохода молодых специалистов и тех, кто уже имеет большой стаж. Над этим надо подумать», — сказал президент.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» стартовала сегодня, 15 июня, в 12:00 (мск). Прямая линия с президентом России проводится уже в 15-й раз.

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