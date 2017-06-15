Вашингтон, 15 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Джессике Чейн предложили сыграть роль злодейки в новом фильме Marvel «Люди Икс: Темный Феникс», режиссером которого станет Саймон Кинберг, об этом 14 июня сообщил The Hollywood Reporter.

Pikawil Фанаты фильма Люди Икс

Одновременно с этим студия Fox решила еще раз собрать актерскую команду в состав которой входят: Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс Макэвой и Николас Холт. Срок контрактов актеров по предыдущим трем фильмам уже вышел и студия заключила с ними новые договоры.

Длительное время являвшийся продюсером и сценаристом для фильмов по вселенной «Люди Икс» Саймон Кинберг в очередной раз напишет сценарий к картине и в первый раз выступит в роли режиссера.

Роль Феникса (Джины Грей) исполнит Софи Тернер, в комиксах её силы невероятно возрастали, когда она получала доступ к энергии, называемой «Силой Феникса». В итоге это повлияло на её личность и Люди Икс вынуждены были остановить её.

Поскольку сюжетная линия комиксов получила крайне грубую адаптацию в фильме «Люди Икс: Последняя битва», картина подверглась яростной критике фанатов. Саймон Кинберг и его новая команда хотят исправить ситуацию. Как пишет издание, сюжет нового фильма будет ближе к классической истории Криса Клэрмонта и Джона Бирна.

Напомним, последний фильм, созданный на основе основной сюжетной линии комиксов «Люди Икс» вышел в 2016 году, это была лента «Люди Икс: Апокалипсис». Бюджет фильма составил $ 178, в общемировом прокате картина собрала более $ 543 млн.