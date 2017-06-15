Москва, 15 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручит губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой разобраться с проблемой жительницы одного из сел Забайкалья Натальи Калининой, чей дом сгорел в 2015 году в результате масштабных лесных пожаров. О своей проблеме женщина рассказала в ходе «прямой линии» с Путины, дозвонившись до студии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Она до сих пор не получила жилья, и вынуждена ютиться в чужом жилье, в то время как чиновники занимаются отписками и не решают ее проблему.

Глава государства в ответ заявил, что федеральный бюджет выполнил все обязательства по обеспечению жильем погорельцев, речь идет о сумме около 300 млн рублей. Он пообещал, что даст поручение губернатору Наталье Ждановой разобраться с этой частной проблемой, а прокуратуру попросит проверить, как расходовались деньги, выделенные на решение жилищных проблем погорельцев.