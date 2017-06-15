Киев, 15 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. 75−77 млрд гривен ($2,88−2,96 млрд) необходимо правительству Украины для выплаты субсидий и льгот в сфере ЖКХ, заявил вице-президент межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло, сообщает 15 июня «ГолосUA».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, выделенных 47 млрд гривен ($1,81 млрд) правительством на льготы и субсидии в 2017 году недостаточно, при этом дополнительного финансирования в размере 15 млрд гривен ($580 млн) для выплаты соцобязательств, о необходимости которого заявило министерство финансов Украины, также будет недостаточно.

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«По подсчетам профильных ассоциаций, Минфину нужно 75−77 млрд гривен ($2,88−2,96 млрд)», — сказал Дунайло.

Также представитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что правительство еще не погасило задолженность по субсидиям и льготам за отопительный сезон 2016 года.

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Напомним, по данным «Нафтогаза Украины», задолженность предприятий за газ составляет на 13 июня 2017 года 31,9 млрд гривен ($1,23 млрд). Из-за огромных долгов за газ в Киеве уже отключены ряд котельных, а также ТЭЦ-6. Специалисты опасаются, что в новом отопительном сезоне станцию будет невозможно запустить из-за долгого простоя.