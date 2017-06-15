Москва, 15 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Для российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств может быть повышен нижний порог выслуги. Поправки в закон о пенсионном обеспечении этой категории граждан находятся в стадии разработки, пишет 15 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны, других силовых структурах, правительстве и Кремле.

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Речь идет о поправках в так называемый закон о военных пенсиях — федеральный закон №4468−1, принятый 12 февраля 1993 года. Помимо военных, он распространяется на сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля, Росгвардии, уголовно-исправительной системы и пожарных.

Новый законопроект предполагает увеличение нижнего предела выслуги лет с текущих 20 лет до 25 лет, отмечает издание. Переходная система еще не проработана, сообщается, что изменения не затронут тех, у кого 20 лет выслуги будут обеспечены текущим контрактом.

О сроках принятия поправок не сообщается. В качестве наиболее логичного варианта называется период после президентских выборов 2018 года.

«Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон»,— пояснил собеседник издания в администрации президента.

По данным источника в правительстве, изменение с высокой долей вероятности будет негативно воспринято военными, однако позволит ежегодно экономить для казны сотни миллиардов рублей. По оценкам издания, речь идет о 350−400 млрд рублей в год.