Веллингтон, 15 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Крупнейший новозеландский производитель молочной продукции Fonterra объявил о начале сбора статистики воздействия ее ферм на климат и окружающую среду, сообщает New Zealand Herald. Fonterra обязуется измерить объемы вредных выбросов на 100 фермах в рамках специального экологического проекта.

tpsdave Коровы

Лоббисты из Dairy NZ представили план по борьбе с климатическими изменениями сегодня в Гамильтоне, объявив, что планируют поощрять наиболее экологичные сельскохозяйственные производства. План не предусматривает четких инструкций по уменьшению выбросов парниковых газов, однако включает предложения по регулярной оценке уровня выбросов отдельных хозяйств, также Dairy NZ предлагает проводить специальные семинары о климатических изменениях для фермеров и начать внедрение специальных автоматических систем, измеряющих вредные выбросы.

Исполнительный директор Dairy NZ Тим Маккл сказал, что сокращение выбросов метана и азота является «одной из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются молочные и пищевые сектора» в Новой Зеландии и за рубежом. «Решение проблемы сокращения выбросов на фермах будет непростым. Это требует от нашего правительства и сельскохозяйственного сектора совместной работы, и этот план станет первым шагом в ряду новых экологических инициатив».

Согласно новому плану, локальные отделения Министерства промышленности и окружающей среды будут сотрудничать с фермами для проверки новых систем ведения сельского хозяйства и измерения их воздействия на производство. Если подобный подход себя оправдает, он будет внедряться на молочных фермах по всей стране.

Начиная с ноября 2018 года Fonterra будет включать данные по выбросам парниковых газов в свои публичные отчеты об экологических показателях. Сначала замеры будут проведены на 100 фермах.

Половина выбросов парниковых газов в Новой Зеландии приходится на сельское хозяйство, и около четверти приходится на молочную промышленность. В нескольких недавних докладах, в том числе в документе, составленном парламентским комиссаром по окружающей среде Яном Райтом, говорилось, что правительство должно серьезнее отнестись к проблеме и сократить количество выпускаемых акций. Правительство отнеслось к подобному предложению без энтузиазма и вместо этого сосредоточило свое внимание на финансировании исследований путей сокращения выбросов от домашних животных. Среди рассматриваемых нововведений коровы, которые производят меньше метана и разработка ингибирующей метан вакцины.