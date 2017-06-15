Москва, 15 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба выдала министерству транспорта РФ предупреждение в связи с наличием признаков нарушения п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Ночь. Минтранспорта. Флаг

«Признаки нарушения выразились в непринятии мер по созданию в весенний период равных условий для перевозки по автомобильным дорогам на территории РФ смазочных масел и специальных жидкостей российских (внутрироссийская перевозка) и иностранных производителей (международная перевозка)», — говорится в официальном сообщении.

Минтрансу необходимо в срок до 1 сентября 2017 года внести изменения в приказ «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам» в части создания в весенний период равных условий для упомянутых перевозок».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о конкуренции определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ.