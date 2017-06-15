Владивосток, 15 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали способ лечения варикозного расширения вен у человека с помощью лазерного излучения. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба вуза.

Jackerhack Варикозное расширение вен

По словам ученых, лечебный эффект достигается благодаря кипению крови.

«Варикоз лечат лазером уже около 20 лет, но физический принцип этого метода до конца не был ясен. Принято считать, что лечебный эффект (денатурация или закрытие вен) происходит за счет повреждения эндотелия — внутренних клеток стенок сосудов», — приводятся в сообщении слова Артема Киселева, доцента Школы биомедицины ДВФУ.

Однако новые исследования показали, что эндотелий повреждается из-за температурного воздействия на кровь. Кипящая кровь создает объемные горячие струи, из-за которых стенка вены начинает закрываться.

На сегодняшний день большинство флебологов работают на специальном оборудовании, которое обрабатывает вены лазером с циркулярным световодом.

По словам Киселева, их исследование позволит в перспективе развивать более доступные технологии лазерного лечения варикоза. Благодаря этому можно будет упростить медицинскую технологию.