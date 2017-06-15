Кемерово, 15 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Прокуратура выдвинула обвинение бывшему руководителю ГИБДД региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). За гибель 4 человек Мовшину грозит до 7 лет лишения свободы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 23 апреля 2016 года на 26 км автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга». Внедорожник Мовшина столкнулся с легковой машиной, в которой находилось 5 человек. Двое из них скончались на месте, еще двое в больнице. Стоит отметить, что его внедорожник ехал со скоростью порядка 130 километров в час. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

Юрий Мовшин руководил областным ГИБДД 13 лет, после чего возглавлял департамент транспорта и связи. Заметим, что в 2011 году Мовшин уже был участником ДТП, в котором погиб 1 человек, но тогда уголовное дело возбуждено не было.