Астана, 15 июня, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Комитет отмечает, что по сравнению с соответствующим периодом 2016 года число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось на 0,1%.

Если перевести все в количественные показатели, то получается следующая картина: за чертой бедности живут 462,7 тысячи человек. При этом в текущем квартале бедных стало на 17 тысяч 700 человек больше, в сравнении с тем же периодом 2016 года.

По данным Комитета по статистике, наибольшее значение уровня бедности в I квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,8%) и Джамбульской областях (3,8%), наименьшее — в городах Астана (0,8%) и Алма-Ата (0,9%).

Также ведомство провело анализ разницы в расходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных граждан Казахстана.

Наименее обеспеченные граждане тратят на продукты питания порядка 5,4 тысячи рублей, тогда как наиболее обеспеченные граждане тратят 23,4 тысячи рублей. Разница в расходах порядка 4,3 раза.

На прочие товары наименее обеспеченные граждане Казахстана тратят около 2 тысяч рублей в месяц, а наиболее обеспеченные — 14,28 тысячи рублей. Здесь зафиксирована семикратная разница в расходах.

Что касается платных услуг, то наименее обеспеченные граждане могут себе позволить потратить порядка 1,7 тысячи рублей. Наиболее обеспеченные граждане Казахстана тратят на услуги 13,73 тысячи рублей, что почти в 8 раз больше.

При раскладе по годам соотношение между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан показывает тенденцию к уменьшению. Такая же картина наблюдается и по показателю бедности: по данным Комитета по статистике, наблюдается постепенное снижение числа людей, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума. Однако данные цифры часто подвергаются критике: Комитет по статистике, по мнению ряда экспертов, занижает уровень прожиточного минимума для улучшения показателей по бедности.

Напомним, в Казахстане величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге (3934 руб.), в феврале — 22 219 тенге (4003 руб.), а в марте — 22 440 тенге (4043 руб.).

Величина прожиточного минимума в Казахстане в апреле 2017 года также выросла: на 1,6% по сравнению с мартом, а в сравнении с данными за аналогичный период 2016 года рост составил 11%. При этом величина прожиточного минимума в апреле 2017 года составила 22 792 тенге (4107 руб.).

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