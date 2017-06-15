Веллингтон, 15 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В квартале, закрытом в марте 2017, ВВП вырос всего на 0,5%, рост кварталом ранее составил всего 0,4%, сообщила сегодня Национальная служба статистики Новой Зеландии, передает New Zealand Herald. Это значительно ниже ожиданий большинства экономистов и Резервного банка.

Joe Sutherland Флаг Новой Зеландии

Средний прогноз 11 экспертов, опрошенных Reuters, составлял 0,7%. Специалисты опасаются, что вялый рост ВВП последних двух кварталов может свидетельствовать о том, что экономика теряет движущую силу, но прогнозы пока остаются оптимистичными. Годовой показатель роста должен составить около 2,5%.

«Значительное снижение активности строительных компании в сочетании со спадом в секторе услуг привела к росту производства молочной продукции и умеренному росту ВВП», — говорит старший менеджер Национальной службы статистики Новой Зеландии Гэри Даннет. «Из 16 основных отраслей 11 показали положительную динамику, причем наибольший рост наблюдается в сельском хозяйстве и розничной торговле, а строительство существенно снизилось».

Сельское хозяйство выросло на 4,3% из-за увеличения объемов производства молока. Это привело к увеличению производства молочных продуктов, что способствовало общему росту производства продуктов питания, напитков и табачных изделий. Экспорт молочных продуктов упал на 11%, что привело к накоплению запасов молочной продукции внутри страны.

Строительство упало на 2,1%, снижение отмечается во всех областях этой отрасли. Главной движущей силой стал сектор строительства нежилых зданий. Отмечается снижение инвестиций как в жилое, так и в нежилое строительство.

Самым точным оказался прогноз старшего экономиста ASB Джейн Тернер, которая предсказала 0,5% рост ВВП. Тернер оптимистично смотрит на среднесрочные перспективы и ожидает восстановление объемов строительства, однако она предупредила, что результаты подобного спада не будут полностью преодолены."По сравнению с предыдущими годами рост доходов от сфер туризма и строительства, вероятно, будет меньше в течение следующих нескольких лет», — сказала она.

Старший экономист Westpac Сатиш Ранчод отметил, что, хотя «некоторые неожиданные сюрпризы в мартовском квартале могут быть скорректированы в следующем квартале, нам все еще придется разбираться с последствиями спада ВВП».

В пересчете на душу населения ВВП сократился на 0,1% за квартал, после снижения на 0,2% в декабре, при ежегодном увеличении на 0,9%. Реальный валовый национальный располагаемый доход на душу населения, который измеряет покупательную способность, сократился на 0,9% после увеличения на 1,8% в декабре, при ежегодном росте на 1,8%.

Представитель отдела финансов Лейбористской партии Грант Робертсон назвал спад в строительном секторе особенно тревожным. «У нас уже есть нехватка 60 000 домов, и этот показатель ежедневно растет. Нам нужно больше домов, чем когда-либо, но строительный сектор сокращается», — сказал он. Но министр финансов Стивен Джойс считает, что, несмотря на снижение в последнем квартале, годовой показатель строительства за год увеличился на 9,3%. «Мы наблюдаем крупнейший строительный бум, который когда-либо видела Новая Зеландия», — заявил он.