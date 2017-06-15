Кондрово, Калужская область, 15 июня, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Вечером 8 августа 2016 года (около 21 часа) подросток вместе с друзьями играл в мяч во дворе. В это время беременная жительница дома потребовала от подростков покинуть двор, поскольку они шумели и мешали ей укладывать спать детей. Молодые люди продолжили играть и муж женщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, схватил одного из подростков за шею, повалил на землю и ударил ногой. В результате у несовершеннолетнего был поврежден шейный позвонок.

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Потерпевший подросток является отличником местной школы и ранее играл в городской сборной по футболу. После окончания школы юноша планировал поступить в военное училище, но полученная травма может помешать ему стать курсантом.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в 2016 году правоохранительными органами Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью.