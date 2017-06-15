Москва, 15 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Минпромторг опубликовал стратегию развития российского автопрома до 2025 года, изложенный в документе прогноз предполагает рост экспортных продаж автомобилей до 4,9 млрд рублей по базовому сценарию, сообщил 15 июня «Коммерсант».

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Согласно базовому сценарию к 2025 году за рубеж должно будет продаваться около 240 тыс. машин российского производства, что составит примерно 10% от объема, выдаваемого российскими компаниями. В предлагаемые базовым сценарием $ 4,9 млрд входят также $ 1,6 млрд от продажи автокомпонентов.

Амбициозный сценарий в свою очередь предполагает, что объем экспорта вырастет до 400 тыс. автомобилей, общая сумма продаж за рубеж должна будет составить $ 7,8 млрд. В эту цифру также входят $ 2,5 млрд от реализации автокомпонентов.

Как пишет издание, в министерстве считают, что развитие экспорта автомобилей позволит восстановить отрасль, в которой наблюдался спад внутреннего спроса. Базовый сценарий стратегии предполагает выделение государством субсидий в размере 136 млрд. рублей, амбициозный — 215 млрд рублей.

Приоритетными рынками для российских компаний названы страны СНГ, а также страны Ближнего Востока (Иран, Ливан, Иордания), Европы (Чехия, Германия, Австрия), Азии (Индия, КНР), Африки (Египет, Алжир, Тунис, Эфиопия), Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

По мнению автора статьи каких-то новых вариантов поддержки автопроизводителей новая программа не предлагает. Основной упор сделан на развитие поставщиков запчастей, устранение барьеров, мешающих экспорту и поддержку мировых автопроизводителей, принявших решение разместить в РФ производство, ориентированное на экспорт.

Издание напоминает, что в 2016 году объем экспорта составил $3,4 млрд (с учетом шин), за рубеж было отправлено 82 тыс. автомобилей. В 2016 году объем экспорта готовых машин по сравнению с 2013 годом снизился на 32%, с $ 2,2 до $ 1,5 млрд.