Хьюстон, США, 15 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. NASA представило самую подробную на сегодняшний день карту поверхности Мимаса, одного из путников Сатурна. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Nasa.gov Мимас

Эта карта была создана с использованием изображений, сделанных во время полета космических аппарата «Кассини» в ноябре 2016 года и феврале 2017 года. Карта представляет собой простую цилиндрическую проекцию и имеет масштаб 216 метров на пиксель на экваторе. Область охвата составляет 198,2 километра в длину.

На изображении виден большой кратер Гершель, который является отличительной особенностью данного спутника. Его диаметр 130 километров, а глубина 10 километров.

Данная карта представляет собой обновленную версию карты, представленной в августе 2012 года.

Мимас является одним из спутников Сатурна. Его диаметр достигает 400 километров. Кратер Гершель назван в честь его первооткрывателя. Вероятно, он образовался в результате столкновения с крупным астероидом.

Напомним, Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на один из спутников Сатурна, Титан, для его изучения в январе 2005 года. Гибель аппарата произойдет 15 сентября 2017 г. К этому времени станция совершит 22 оборота вокруг Сатурна.