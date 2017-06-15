Севастополь, 15 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Сегодня утром, 15 июня, в Севастополь у Морского вокзала ошвартовался круизный лайнер «Князь Владимир». Судно совершает свой первый пассажирский рейс по Черному морю по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Напомним, регулярные рейсы «Князя Владимира» стартовали 11 июня. В Севастополе туристы проведут один день.

Судно рассчитано на 800 пассажиров, которые будут размещаться в 300 каютах.

«Князь Владимир» оборудован бассейнами, ресторанами с питанием по системе «шведский стол» и «а ля карт», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.

«Море классное, спокойное, штиль. Лайнер очень большой. Спокойный плавный ход, ощущение, что находишься на берегу. Очень удобно, что переход ночной, а днем можно посещать города, — поделился впечатлениями пассажир Валерий Щелконогов. — Хорошая зона отдыха, четыре бассейна с морской водой».

Он добавил, что минимальная цена билета на одного пассажира — 26 тыс. рублей, средняя цена 35 тысяч, зависит от комфортабельности каюты.

По его словам, экскурсионное обслуживание организованно на достаточно высоком уровне — в Севастополе пассажиры могут посетить Балаклаву и Ханский дворец в Бахчисарае.

Самый дешевый билет стоит 25 тысяч рублей, а самый дорогой — 58 тысяч. Цена зависит от типа каюты. В высокий туристический сезон — с 25 июня по 27 августа — билеты будут стоить дороже. А курсировать лайнер будет до самой поздней осени.

Предварительно круизное судно совершило шестидневный тестовый рейс для определения технической готовности лайнера, качества береговой инфраструктуры в каждом порту маршрута и взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала.

Проект реализуется во исполнение поручения президента России о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает ООО «Черноморские круизы», учрежденное ФГУП «Росморпорт». Для организации пассажирского сообщения приобретен комфортабельный теплоход.