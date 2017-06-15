Лондон, 15 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Координатор по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что если Великобритания решит остаться членом ЕС, она потеряет некоторые льготы, сообщает 15 июня The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам Верхофстадта, речь идет о некоторых скидках и бюджетных лазейках, которыми прежде пользовалось Соединенное Королевство.

Данный комментарий был сделан после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что для Великобритании все еще «открыта дверь» Евросоюза, если она вдруг захочет изменить планы.

«Эммануэль Макрон, новый президент Франции, говорил об открытой двери. Я согласен», — подчеркнул Верхофстадт.

«Но, как и для Алисы в стране чудес не все двери одинаковы, так и для Великобритании это будет совершенно другая дверь: без скидок и прочих преференций», — резюмировал политик.

Напомним, после парламентских выборов в Великобритании, которые ослабили позиции Консервативной партии, противники Brexit оживились. Многие политики ЕС высказали надежду на приостановку процесса выхода Великобритании из содружества. Тем не менее, как отмечают эксперты, серьезных оснований для этого пока нет.