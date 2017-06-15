Омск, 15 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Жители города Омска вновь пожаловались на запах этилмеркаптана в воздухе.

George Hodan Противогаз

Сообщения о зловонии начали появляться в омских пабликах в соцсетях поздно вечером 14 июня. Например, подписчица группы «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что чувствует «сильный запах газа» в Старом Кировске.

«У нас в Старом Кировске опять стоит тот же запах газа, сильный, пришлось закрыть все форточки. Там же суд должен был быть, суд прошел и опять начали свои вентили открывать? При 30 градусной жаре это совсем актуально», — пишет она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Эта запись менее чем за сутки набрала около 13 тысяч просмотров и десятки «лайков» и комментариев. Многие комментирующие автора поста поддержали, подтвердив, что химический запах в городе действительно чувствуется: «Как будто газовую конфорку открытой оставили».

Одна из омичек в комментариях напомнила о том, что проблему можно попытаться решить, задав соответствующий вопрос президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии, которая состоится 15 июня: «Прямая линия с президентом в помощь. Я уже написала».

Добавим, областное Минприроды пока на данные жалобы не отреагировало. На официальном сайте ведомства традиционного сообщения о проводящейся по этим фактам проверке нет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года жители миллионного Омска начали массово жаловаться на резкий и неприятный химический запах в воздухе. По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ 9 и 10 марта 2017 года в Омске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана более чем в 400 раз.

Проблема приобрела большой общественный резонанс, особенно учитывая то обстоятельство, что виновник ЧП до сих пор не найден, хотя власти региона обещали его «найти и наказать».

13 июня 2017 года областное следственное управление СКР сообщило, что расследование дела продолжается. Работают наиболее опытные следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел. По данным следствия, в регионе функционирует 51 предприятие, использующее в своей деятельности этилмеркаптан, являющийся одорантом для бытового газа. Все эти предприятия попали в зону внимания следствия, заверили в ведомстве.

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Напомним, экологическая проблема в Омске оказалась настолько острой, что горожане решили спросить о ней у президента РФ Владимира Путина в рамках прямой линии 15 июня.