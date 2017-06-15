Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Камчатка оказалась на 10 месте рейтинга регионов России с самыми высокими средними штрафами в стране. Список составлен проектом «Новости о штрафах ГИБДД» на основе собственной многомиллионной базы плательщиков штрафов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

На первом месте оказался Ненецкий округ с суммой 420 рублей, а на последнем — Кабардино-Балкария, где средняя сумма штрафов составляет 709 рублей. Что касается Камчатки, то она попала в список регионов с самыми высокими штрафами, замкнув первую десятку с с суммой в 1089 рублей.

Эксперты отмечают, что высокие «средние чеки» по штрафам отмечаются преимущественно в удаленных от центра регионах с низким уровнем проникновения специализированных средств фото-фиксации нарушений. Стиль вождения в холодных, удаленных от экономических центров России, населенных пунктах востока и севера-востока страны отличается высокими скоростями. В условиях плоской, единой для всех по степени воздействия, шкалы штрафов, более состоятельные автовладельцы северных регионов осознанно и бессознательно позволяют себе больше вольностей на дорогах общего пользования, нежели сограждане из европейской части страны.

В ГИБДД Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что с начала года на полуострове за различные нарушений, среди которых, в основном, превышение скорости, наложено штрафов на почти 100,4 млн рублей, на данный момент взыскано чуть более 30 млн рублей.

В региональном агентстве информатизации и связи ИА REGNUM рассказали, что на развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД в 2017 году направят порядка 20 млн рублей. На средства краевого бюджета будут приобретены 3 новых аппаратно-программных комплекса, которые установят на аварийно-опасных участках дорог. Ещё порядка 20 млн будет направлено на модернизацию и обслуживание комплексов, приобретённых в прошлые годы.

По согласованию с ГИБДД планируется приобрести два стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений скоростного режима и один комплекс автоматизированного контроля за движением на перекрёстках. В настоящее время на дорогах края функционируют более 20 стационарных и мобильных комплексов, позволяющих фиксировать нарушения скоростного режима, правил проезда перекрёстков и пересечения «стоп-линии».