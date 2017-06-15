Калуга, 15 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. РНК-содержащий вирус гриппа птиц обнаружили в партии замороженного филе индейки в Калужской области. Как сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в комитете ветеринарии при правительстве региона, 800 кг заражённой птицы изъяли у перевозчика.

ИА REGNUM

Опасный груз обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора на мобильном посту ДПС. По данным ведомства, филе было изготовлено в ООО «Евродон» Ростовской области. Как заявил владелец груза, индейку он приобрёл на складе в Троицке Московской области, однако ветеринарные сопроводительные документы на товар у мужчины отсутствовали.

Изначально на предпринимателя оформили протокол об административном правонарушении, а пробу филе направили для исследования в калужскую областную станцию по борьбе с болезнями животных и ветеринарную лабораторию. В ходе исследования был найден генетический материал РНК-вируса гриппа птиц. Обнаруженная продукция подлежит утилизации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зараженная птичьим гриппом индейка производства компании «Евродон» попала на прилавки магазинов в девяти российских регионах. По данным Россельхознадзора, положительные результаты на грипп дали пробы в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, в Удмуртии, Татарии, Башкирии, Краснодарском и Приморском краях.

При этом ростовская областная ветлаборатория заболевание не выявила. В итоге мясо индейки разошлось по прилавкам российских магазинов с документами, которые подтверждали благополучную эпизоотическую обстановку на «Евродоне». Распространение зараженной продукции за пределы Ростовской области произошло в конце апреля 2017 года.