Саратов, 15 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В доходной и расходной части бюджета Саратовской области отражено увеличение средств федерального бюджета на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в размере 800 тыс. рублей, а также сокращена субсидия из федеральной казны на обеспечение жильем детей-сирот на 51,9 млн рублей. Такие цифры внесены в проект изменений регионального закона о бюджете, сообщает ИА REGNUM.

Томас Бенуа. Дети-сироты. 1885

На заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету и налогам министр финансов региона Александр Выскребенцев доложил, что в целом доходы и расходы бюджета увеличены на 271,1 млн рублей (средства поступили из бюджета Москвы) без изменения дефицита областного бюджета.

По его словам, на составление списков кандидатов в присяжные заседатели запланировано выделить 800 тыс. рублей, Почетным донорам — 700 тыс. рублей, на капитальный ремонт школы из резервного фонда президента РФ — 9,2 млн рублей.

«За счет изыскания внутренних резервов, в том числе поступления из федерального бюджета излишне взысканных из областного бюджета средств в размере 11,2 млн рублей, неиспользованных средств из местных бюджетов, от автономных и бюджетных учреждений в размере 5,2 млн рублей, корректировки под заключенные соглашения о предоставлении федеральных субсидий на 61,5 млн рублей и экономии по обслуживанию государственного долга области — 317,3 млн рублей, предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам для надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в размере 321,3 млн рублей», — отрапортовал министр.

Как он отметил, предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в размере 47,1 млн рублей.

Присутствовавшая на заседании комитета министр культуры Татьяна Гаранина доложила о строительстве в Саратове исторического парка «Россия — Моя история», на эти цели будет направлено 200 млн рублей из средств, перечисленных региону Москвой.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Саратовский регион вошел в двадцатку субъектов РФ с максимальной долговой нагрузкой. Госдолг области достиг более 50 млрд рублей или 89,6% от суммы доходов.

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При этом в апреле 2017 года в своем ежегодном отчете врио губернатора Валерий Радаев перед депутатским корпусом заявил об экономическом росте. В его докладе саратовские парламентарии услышали «объективность, амбициозные задачи, потенциал для роста во всех сферах» и разразились хвалебными комментариями, как только глава региона закончил свою речь.

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Напомним, бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год первоначально принят с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей, предельный объем госдолга — 55,5 млрд рублей. Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей.

В марте 2017 года губернатору Валерию Радаеву внесено представление прокуратуры о выделении дополнительно 5,4 млрд рублей на исполнение гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Оказалось, что заявления руководства Саратовской области о беспрестанных заботах о чаяниях граждан идут вразрез с итогами прокурорской проверки: в региональной программе на 2017 год объемы финансирования бесплатных медицинских услуг и подушевые нормативы установлены ниже федерального уровня, утвержденного правительством РФ для всех регионов.

«Предусмотренные федеральной программой нормативы рассчитаны как средние, следовательно, они, являясь госгарантией равного права всех граждан РФ на получение бесплатной медицинской помощи, не могут быть уменьшены субъектами РФ. Между тем постановление правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 742-П, которым утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, говорит об обратном», — заявили в прокуратуре.

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