Киев, 15 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Вчера, 14 июня, в Донбассе не стихали позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибра 152 и 122 мм, танков, БМП, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее горячими точками были Донецкое и Луганское направления. Данную информацию 15 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Артиллерия, залп

Так, Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки ВС Украины 66 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 20 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати трех населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

В ДНР в результате боев ранения получил один человек, повреждено до 10 домов.

«В результате обстрелов ВСУ в Киевском районе Донецка осколочное ранение грудной клетки получил Пышков Василий Иванович 1957 года рождения. В поселке шахты «Трудовская» Донецка, на улице Амударьинская, 39 поврежден газопровод, без газа осталось 6 улиц; на улице Соколовского, 2, 3, 4 повреждены двери, остекление окон в трех 5-этажных домах; на улице Красногоровская, 13, в школе-интернате № 3 повреждены кровля, остекление окон. Пострадавших нет. В поселке Застанционный Донецка, на улице Зоологическая, 35, 37 и 44 повреждено остекление окон. В поселке Крутая Балка Ясиноватского района, на улице Октябрьская, 18 сгорел дом. В селе Веселое Ясиноватского района повреждены линии электропередач, без света остались 80 абонентов. В пгт Гольмовский Ясиноватского района, на улице Загородняя, 21 повреждено остекление окон», — отмечается в материале.

По данным Министерства обороны ДНР, назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский поручил главам районных администраций подконтрольных ВСУ территорий провести собрания с местными жителями прифронтовых населенных пунктов. Во время общественных сборов жителей предупредят о готовящихся обстрелах со стороны ДНР.

«Наша разведка уже зафиксировала проведение подобных собраний в Волновахском и Торецком районах. В частности, в понедельник собрание с местными жителями было в населенном пункте Ближнее Волновахского района. Важно отметить, что представитель местной украинской власти требовал от жителей на камеры СМИ Украины винить в обстрелах армию ДНР, даже если это было не так. Мы связываем данный факт с обстрелом с позиций украинских силовиков населенного пункта Сухая Балка, где пострадал один мирный житель. При этом подразделения армии ДНР обстрелы не вели и строго соблюдали Минские договоренности», — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 июня Народная милиция ЛНР сообщила, что вчера киевские силовики 11 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Обозное, Лозовое, Нижнее Лозовое, Красный Лиман. При этом ВСУ вели огонь из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате вражеских обстрелов трое украинских солдат получили ранения.

Он сообщил, что войска ДНР и ЛНР 55 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины вдоль всей линии фронта.

Миронович отметил, что прошлой ночью, около 23 00 , ВС ДНР с направления г. Горловка (ДНР) обстреляли из артиллерии калибра 152 мм «жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка».

«Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома. Также в населенном пункте оборваны линии электропередач, перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня… Предварительно в жилых кварталах зафиксированы последствия прилета не менее полдесятка смертоносных вражеских боеприпасов», — сказал Миронович.

По его словам, позиции ВСУ в Николаевке и Красногоровке (Приморское направление) накрыло минометным огнем, а из 122-мм ствольной артиллерии — позиции украинских воинов вблизи Чермалыка.

Миронович сообщил, что вблизи Новолуганского (Светлодарская дуга, Донецкое направление) войска ДНР обстреляли украинские укрепления из танковых орудий, а позиции ВСУ в Авдеевке — из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже ВС ДНР «из 122-мм артиллерии мощно ударили по нашим опорным пунктам недалеко от Песок».

«Также под вражеским минометным огнем вчера вечером оказались украинские воины, которые держат оборону у Опытного и Верхнеторецкого», — рассказал военный.

Миронович также проинформировал, что на Луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов. В частности, войска ЛНР из минометов «били по позициям сил «АТО» в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Приморском направлении активизировался исламский батальон ВСУ. «Так, в результате обстрела населенного пункта Саханка от попадания снайперской пули в голову погибла Пригода Вера Алексеевна 1939 года рождения, которая в это время находилась на своем огороде. По данным нашей разведки, смертельный выстрел был произведен снайпером из состава исламского батальона, находящегося в зоне ответственности 36-q обр МП. Вероятнеt всего, к расстрелу мирных жителей привлечены женщины-снайперы, которые, как известно, отличаются жестокостью и беспринципностью», — считает Басурин.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.