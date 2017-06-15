Москва, 15 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. «В сочетании с негативной динамикой нефтяных фьючерсов, последовавшей на отчет Минэнерго США по запасам, это привело к ослаблению рубля на локальном рынке», — отметил эксперт.

ИА REGNUM Рубль

«Курс доллара пробил верхний уровень 57,30, который долго сдерживал попытки роста американской валюты. И, скорее всего, именно эта отметка будет теперь служить поддержкой при снижении», — считает Егоров.

«Торговый диапазон в течение дня составит 57,30—57,65. Евро будет колебаться в границах 64,00—64,75. При этом стоит отметить, что 15 июня в течение дня доллар склонен к росту в район верхней границы, а евро, напротив, более вероятно, будет снижаться к 64 рублям», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 15 июня составляют 57,03 рубля за американскую валюту и 63,94 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 17 копеек соответственно.

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