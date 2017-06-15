Канберра, 15 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Мальком Тернбулл заявил в шутку, что у президента США Дональда Трампа есть свой «парень в России», намекая на его предполагаемые связи с Москвой, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Об этом стало известно вечером 15 июня из ставшей достоянием общественности аудиозаписи встречи главы австралийского правительства с журналистами в здании парламента в Канберре.

На аудиозаписи слышно, как премьер-министр страны, подражая Трампу, говорит о том, как легко одержать верх на выборах, поскольку у главы Белого дома есть «свой парень в России».

По словам журналиста, который опубликовал запись встречи премьер-министра с представителями прессы, он не присутствовал на мероприятии, поэтому ему не было нужды придерживаться правила о сохранении конфиденциальности.

В свою очередь, Тернбулл выразил разочарование по поводу утечки, отметив, что она стала нарушением протокола. Он добавил, что его речь носила «дружеский» характер, а сам он должен был быть объектом собственных шуток. В посольстве США отметили, что не находят ничего оскорбительного в словах главы правительства Австралии.

Напомним, глава правительства Австралии стал одним из первых иностранных лидеров, с которым президент Трамп провел телефонные переговоры после своей инаугурации в январе 2017 года. Как сообщалось, в ходе того разговора новый глава Белого дома выразил свое неудовольствие соглашением, достигнутым его предшественником Бараком Обамой о размещении в США 1 тыс. 250 беженцев из центров содержания, подконтрольных Австралии.

Тогда Трамп прервал разговор, который должен был длиться час, через 25 минут, позднее написав в своем микроблоге в Twitter, что сделка Обамы была «тупостью»