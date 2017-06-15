Буэнос-Айрес, 15 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Аргентине 14 июня вспоминали дату окончания войны на Фолклендских или, как их еще называют, Мальвинских островах 35 лет назад, в результате которой погибло более 900 человек в течение 73 дней вооруженного конфликта с Великобританией, сообщает El Diario.

Аргентинские военнопленные. Порт-Стенли. Фолклендские острова

«Спустя 35 лет после окончания войны Аргентина поднимает флаг в честь наших героев Фолклендов», — написано на официальной странице социальной сети Twitter Министерства образования и спорта Аргентины.

Глава министерства Эстебан Буллрич написал в той же социальной сети несколько слов в память о «героях, 35 лет назад защищавших наш суверенитет над Мальвинских островах», и сопроводил запись видео с флагом Аргентины.

Средства массовой коммуникации Аргентины поддержали акцию, запущенную министром образования в честь памятной для страны даты. Государственные каналы выпускали видео с изображением истории конфликта, а один из местных телевизионных каналов Telefe сообщил, что составит специальный доклад о возвращении аргентинских военнослужащих в порты страны после окончания войны.

Напомним, 14 июня 1982 Аргентина капитулировала в Фолклендской войне с Великобританией, в результате которой погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и три островитянина. Официально война закончилась 20 июня, когда британские силы высадились на Южных Сандвичевых островах.

Аргентина заявляет свое право на Фолклендские острова с 1833 года и в 1982 году вступила в войну с Великобританией после того, как военная хунта, на тот момент правившая страной, 2 апреля 1982 года разрешила высадку на островах военного контингента Аргентины для защиты аргентинских рабочих от английских солдат, после чего началась стремительная эскалация конфликта между правительствами Аргентины и Великобритании. Через два месяца конфликта Аргентина объявила о капитуляции.

Для Аргентины поражение стало болезненным ударом по национальной гордости. Оно явилось непосредственной причиной падения аргентинской военной хунты. Уже 17 июня 1982 года Леопольдо Галтьери под влиянием массовых демонстраций в Буэнос-Айресе ушёл в отставку.

Между тем, правительство Аргентины по-прежнему не отказывается от претензий на острова.