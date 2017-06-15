Москва, 15 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Более 5,4 тыс. граждан РФ не получили высокотехнологичную медицинскую помощь, несмотря не специальное выделение средств на этот вопрос в федеральном бюджете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе рассмотрения отчета о работе палаты за 2016 год в Госдуме.

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«В вопросе высокотехнологичной медицинской помощи федеральный бюджет взял на себя расходы за счет дополнительных доходов, которые поступали в него в 2016 году. Эти обязательства измерялись объемом 2,3 млрд рублей», — напомнила Голикова.

По ее словам, тогда профильный комитет Госдумы принял решение о том, что раз эти деньги выделяются из средств федерального бюджета, то они должны быть использованы исключительно на оказание высокотехнологичной помощи.

«Однако из этой суммы до регионов не было доведено 0,6 млрд рублей, а до подведомственных федеральных учреждений — 1,57 млрд рублей», — рассказала Голикова.

Таким образом, отметила она, в бюджет вернулись неиспользованные остатки в размере 2,17 млрд рублей.

«В результате свыше 5,4 тыс. гражданам не была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, несмотря на то, что мы на заседании комитета обсуждали, что деньги должны быть отданы на ее оказание», — отметила Голикова.