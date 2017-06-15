Москва, 15 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. «Хотя, согласно статистике от Минэнерго (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,660 млн баррелей, но биржевиков больше взволновал рост добычи, который увеличился на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 млн баррелей в сутки, а также увеличение запасов бензина на 2,100 млн баррелей», — привела цифры эксперт.

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«15-го состоялось и заседание ФРС США, на котором регулятор принял решение повысить ставку на 0,25% до 1−1,25%. И хотя в последнее время обратная корреляция доллара и нефти перестала четко работать, давление на котировки черного золота может сохраниться еще какое-то время, пока игроки полностью не переварят планы ФРС по сокращению баланса, снижению прогнозов по инфляции и другим обновленным показателям», — пояснила Игнатенко.

«16 июня выйдет статистика по буровым установкам от Baker Huges, и, возможно, именно благодаря ей котировки полноценно отработают свои диапазоны, после чего нефть станет вновь привлекательна для «лонга», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 15 июня нефть торгуется разнонаправленно на данных о росте добычи в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,11%, до $47,05 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,07% — до $44,70.

Отметим, в ходе торгов среды Brent и WTI обновили ценовые минимумы с 5 мая — ниже 47 и 45 долларов за баррель соответственно.

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