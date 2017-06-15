Берлин, 15 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Экспорт немецкого вооружения в 2016 году составил €6,85 млрд, это значительно меньше, чем в 2015 году, однако с такими показателями Германия является второй в мире страной по экспорту военных вооружений, передает 14 июня Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Около 50% всего экспорта приходится на страны ЕС и НАТО, остальное оружие идет в третьи страны.

Среди крупнейших импортеров немецкого вооружения: Алжир, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Председатель Левой партии Катя Киппинг критикует немецкое правительство за экспорт вооружений в те страны, которые задействованы в региональных конфликтах или напрямую вовлечены в войну.

Она подчеркивает необходимость прекратить поставки в «диктаторские страны», где нарушаются права человека и оружие используется против мирного населения.

Критики считают, что оружие, поставляемое Германией в страны Ближнего Востока, может попасть в руки террористов.

Поэтому они призывают руководство снять с вооруженных конфликтов в регионе ярлык «Made in Germany», пишет издание.

Напомним, за экспорт вооружений отвечает Федеральный совет безопасности Германии, членами которого являются канцлер ФРГ Ангела Меркель, вице-канцлер Габриэль Зигмар и семь членов правительства.

Все обсуждения проходят в рамках закрытого секретного заседания. Министр иностранных дел Габриэль Зигмар предложил 12 июня принять новый закон об экспорте вооружений, согласно которому решения будут выноситься на голосование в бундестаге.