Москва, 15 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум.

Пока американцы не начали объяснять, почему они не принесли поздравлений с Днём России, МИД не обращал внимания на отсутствие поздравлений. О реакции российской стороны рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В национальный праздник российские власти получили огромное количество поздравлений от глав государств и внешнеполитических ведомств, министров различных направлений, общественных деятелей, журналистов. По словам Захаровой, существуют соответствующие службы, определенный протокол, страновые отделы, департаменты, которые учитывают все эти поздравления. Но вопрос по отдельным странам никогда не стоял.

«Честно говоря, мне кажется, что это вопрос протокола, этикета, воспитания — как люди поздравляют», — считает Захарова.

МИД обратил внимание на ту ситуацию только после странных заявлений Вашингтона. До этих попыток объяснить МИД не задумывался о причинах, но потом уже стало ясно, что история мистическая. Потом пошли вопросы от журналистов.

«Тут уже волей-неволей пришлось заняться», — рассказала Захарова, сообщив, что пришлось углубиться в историю вопроса.

Обычно американцы в неформальной манере размещали свои поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства. Хотя это и не соответствует общепринятой дипломатической практике, которая предполагает официальную передачу поздравлений. Но таковая дипломатическая рутина, которой много десятков лет.

В этом году, однако же, американцы изменили сами себе, и все у них пошло по-другому. В частности, сотрудники Госдепартамента заявили, что при новой администрации изменились порядки, и теперь поздравления передаются через посольство США. Опять же после того, как были сделаны все эти публичные заявления, в МИДе начали проверку и выяснили, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало, при этом поздравления другим странам продолжали вывешиваться на госдеповском портале.

«Такое впечатление, что опять коллеги запутались. То ли запутались в том, какую практику исповедовать, то ли запутались в этих объяснениях», — предположила Захарова, допустив также, что американцы, возможно, пытаются оправдать незнание протокола. А может быть, в условиях глобальной антироссийской паники боятся сказать добрые слова в адрес России?