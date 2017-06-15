Якутск, 15 июня, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Вслед за введением присяги должны последовать более жёсткие требования к потенциальным гражданам Российской Федерации, в том числе они должны хоть немного знать русский язык. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Он надеется, что её введение прибавит ответственности кандидатам в жители страны.

Ru.m.wikipedia.org Паспорт гражданина РФ

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«Есть присяга — нет присяги, особо никакой разницы я не вижу, — пояснил эксперт. — Но, может быть, это прибавит ответственности. Становясь гражданином России, прежде всего нужно клясться в том, что обязуешься соблюдать государственные законы, и основной закон — конституцию. Плюс к этому нужно выучить русский язык, в конце концов. Должен быть определённый критерий, чтобы человек хотя бы минимум слов знал, хотя бы 300. Ну и учитывая, что присяга — это торжественное обещание, клятва, то не стоит, наверное, раздавать гражданство направо и налево».

Андрей Данилов также полагает, что никакого религиозного мотива в присяге быть не должно, «так как неизвестно, перед каким богом отвечаешь, и конфессий много в нашей стране».

«Но раз это дело хотят поручить Никите Михалкову, возможно, он попытается какие-то свои взгляды протолкнуть, что может обидеть, например, мусульманское, буддийское или любое другое население России, и даже людей неверующих. А вариант Владимира Жириновского — это прежде всего пиар Жириновского. Он придумал очень пафосную клятву», — также прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, в Госдуме проходит первое заседание рабочей группы по подготовке присяги при вступлении в гражданство РФ. В нём принимают участие помимо депутатов и сенаторов режиссер Никита Михалков, председатель Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним также, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил текст клятвы для получающих гражданство РФ.

«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине», — предлагал лидер «жириновцев».