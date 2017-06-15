Москва, 15 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жаном-Ивом Ле Дрианом в ходе переговоров в Москве 20 июня обсудят сирийский и украинский кризисы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По ее словам, встреча пройдет в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 мая в Париже.

Стороны обсудят совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества по борьбе с терроризмом.

«Будут также рассмотрены отдельные вопросы двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов», — сказала Захарова.

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