Лавров встретится с главой МИД Франции в Москве
Москва, 15 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жаном-Ивом Ле Дрианом в ходе переговоров в Москве 20 июня обсудят сирийский и украинский кризисы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
По ее словам, встреча пройдет в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 мая в Париже.
Стороны обсудят совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества по борьбе с терроризмом.
«Будут также рассмотрены отдельные вопросы двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов», — сказала Захарова.
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