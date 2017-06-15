Тесты на интеллект сегодня доступны в интернете платно и бесплатно и, кажется, набирают популярность: их все чаще проводят в школах и других учебных заведениях, и даже перед собеседованием на работу — видимо, работодатели хотят удостовериться, что кандидат дотягивает до нормы, и не уверены, что могут определить это через беседу. Но что на самом деле измеряют эти тесты и о чём говорят показатели?

Иван Шилов ИА REGNUM

IQ (коэффициент интеллекта) — одна из загадочных и будоражащих умы аббревиатур. Коэффициент интеллекта интересен многим. И многим, кто проходит тесты, хочется увидеть в итоге балл выше среднего, а кому-то даже любопытно сравнить свои показатели с результатами знаменитостей, и таких списков в Сети немало.

Коэффициент интеллекта, конечно, окружён не только фактами, но и ошибочными устоявшимися представлениями. И самым первым из них можно отметить эти самые списки известных людей с показателями их IQ. Разумеется, если задуматься, то становится очевидно, что они не имеют ничего общего с реальностью, ведь включённые туда Эйнштейн, Бонапарт, Фрейд, Дарвин, Бетховен, Ньютон, Микеланджело и другие никогда в жизни не проходили этих тестов или и вовсе жили задолго до их изобретения (первые попытки измерить IQ появились в конце 19-го века, а первый тест был разработан в начале 20-го века и до второго десятилетия был ориентирован только на оценку развития детей). И присваивать их интеллекту определённые или даже приблизительные цифры на самом деле невозможно, хоть это и делают, пожалуй, не реже столь популярной ныне посмертной постановки психиатрических диагнозов. Конечно, все понимают, что Эйнштейн и другие были очень умными людьми, добившимися весьма многого в жизни, и кажется, что прикинуть их IQ довольно легко, поэтому такие списки обычно и не вызывают скепсиса.

Изменение уровня интеллекта у выдающихся мыслителей в возрасте 17 и 17-26 лет. По этому графику во всех случаях (за исключением показавшего стабильность Франклина) этот уровень после 17 лет возрастал, порой весьма существенно (как у Ньютона) или до высочайшей отметки (как у Гёте)

Но познакомившись немного поближе с понятием коэффициента интеллекта, становится ясно, что данные IQ живших когда-то людей — всего лишь гадание на цифрах, едва ли в своей истинности ушедшее дальше какой-нибудь френологии.

Другое ошибочное представление — чем выше IQ, тем лучше, и тем умнее человек. Это утверждение тоже кажется вполне логичным, но с ним не всё так просто и очевидно. Разумеется, способность успешно решать задачки коррелирует с развитым умом. Но на самом деле, результаты IQ теста показывают лишь способность человека решать конкретный тип задач и близость его интеллекта к интеллекту составителя теста. А если натренироваться решать такие задачи, то показатели совсем ни о чём не будут говорить.

Интеллект понятие гибкое, комплексное, динамичное, сложно измеряемое и проявляющееся по-разному в разных культурах и образе жизни. Лесник может не знать базовых вещей по истории или культуре, в отличие от хорошо образованного горожанина, но может обладать внушительными познаниями по географии, флоре и фауне своей местности, а также в области сохранения среды и знать тысячу способов применения растений, быть интересным рассказчиком и ориентироваться в хаотичном пространстве природы так, как некоторые горожане не смогут даже с GPS. С высокой вероятностью он не получит хорошего результата в тесте, но разве это скажет что-то о его реальном интеллекте? Довольно хорошо подобный пример проиллюстрирован у Конана Дойла в виде его литературного персонажа Шерлока Холмса, который не слишком глубоко интересовался политикой, ограниченно ориентировался в литературе и астрономии и даже не помнил, что Земля вращается вокруг Солнца. И вообще интересовался в основном тем, что так или иначе могло пригодиться ему в работе. Но его познания в областях, связанных с криминалистикой, были обширны, а сила его интеллекта, способность читать людей и делать точные выводы были блестящими (как мы знаем, прототипом Холмса был реальный человек). Получил бы Холмс высокий балл по IQ тесту? Едва ли.

Успешное решение задач в том или ином тесте совсем не показатель хорошего живого ума и необязательно говорит о способности человека успешно решать разные задачи повседневной жизни (обратное тоже справедливо). Люди с очень высоким IQ нередко оказываются менее приспособленными к жизни и хуже социализируются, чем те, у кого более низкий (но в пределах нормального) показатель. Как следствие, люди с очень высоким IQ могут добиваться в жизни намного меньше того, что от них ожидается. Пожалуй, меньшинство из них идёт в науку и другие сферы, требующие изрядного умственного напряжения. Многие даже выбирают профессии, которые никак не связаны с интеллектуальной деятельностью. Отчасти это связано с давлением ожиданий окружения, отчасти с меньшим упорством в постановке и достижении целей — представление о собственном интеллектуальном превосходстве может расслаблять и создавать иллюзию, что всего можно добиться без труда. А кто-то просто плохо справляется с задачей социализации, а как мы знаем, социальные связи тоже играют одну из важнейших ролей в достижении целей.

Ещё одно заблуждение заключается в представлении, что IQ — это что-то точное и относительно постоянное. На самом же деле, уровень IQ может ощутимо меняться с течением лет и даже день ото дня, и на итоговый результат может повлиять целый ряд факторов, таких как самочувствие, настроение, стресс, вызванный недавними событиями, конфликт в отношениях и даже самое обыкновенное и часто неизбежное переживание — особенно, если человека тестируют перед собеседованием на работу.

Немаловажным фактором, влияющим на результат, являются язык и культурная принадлежность тестируемого. Лучше всего проходить тесты на родном языке, но и это не всегда гарантирует достоверный результат, особенно, если в тесте есть задачи, так или иначе связанные с культурными особенностями (скажем, у африканца и француза с высокой вероятностью будет один родной язык, но большая разница между двумя культурами не позволит получить даже относительно адекватный результат без качественной адаптации теста).

Другой момент, который может снизить итоговый балл, — это ошибки или некорректные инструкции самих тестов. Разумеется, встретить их можно практически где угодно: в книжках, на сайтах, на собеседованиях. Например, в одном из самых доступных тестов Айзенка на русском языке в инструкции сказано:

Задание из теста на интеллект описывает правило, по которому нужно найти слово для решения ряда задач. Между тем в самих вариантах ответа это правило нарушено. В итоге, испытуемый отвечает либо «неверно», либо дольше

И тем не менее уже в первом тесте человек сталкивается с нарушением этого правила, что приводит либо к «неверному» ответу, либо к увеличению времени, потраченного на конкретную задачу, несмотря на то, что сами вопросы очень простые и ответы очевидны, пока не пересчитаешь точки. В задаче под номером 5 правильный ответ «мера». Для номера 21 правильный ответ «урон», для номера 30 — «крен», а для 33 — «приз». Однако, в самих задачах количество точек превышает число четыре, иногда даже намного:

№5 — «мера», №21 — «урон», №30 — «крен», №33 — «приз». Число точек, как мы видим, больше четырех, иногда намного — хотя по условиям задачи их должно было быть строго по четыре в каждом случае

По сути, никто не может гарантировать качество теста, если он проходится не в специализированном учреждении, где работают профессионалы с хорошо проверенными надёжными материалами. Правда, там вряд ли придётся решать задачки из книжки с ограничением по времени в полчаса. Если человек получил направление пройти подобный тест, то он будет комплексным, многозадачным и скорее всего растянется на несколько приёмов, потому что длительная интенсивная работа над решением разных заданий весьма истощает внимание, и обоим — тестируемому и тестирующему — требуется большой перерыв на отдых для получения адекватной картины. Мне самой доводилось проходить тест Векслера для взрослых в психоневрологическом институте Испании, и на это ушло три дня. Тест оценивал скорость реакции, общую эрудицию, словарный запас, рабочую память, пространственное ориентирование и ещё целый ряд аспектов. А на обработку результатов специалистами ушло ещё несколько недель. Весь процесс был действительно увлекательным, и повторить такое дома самостоятельно не представляется возможным даже при наличии всех необходимых материалов. Суть такого серьёзного теста, разумеется, не в том, чтобы узнать какой-то конкретный показатель в цифрах, а чтобы оценить общие когнитивные способности. Особенно это может быть полезно, если человек заметил у себя те или иные изменения. Например, повысилась утомляемость, стал чаще отвлекаться или забывать чайник на плите, начал путать буквы при письме и т. д.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Серьёзный подход к тесту Векслера, гарантирующий качество исследования, предполагает проведение его профессионалами в спецучреждении, сам же тест может длиться до нескольких дней, а обработка его результатов — до нескольких недель

Однако, чтобы удовлетворить своё любопытство и узнать приблизительный показатель IQ, необязательно обращаться в специализированные учреждения и тратить на это много дней, и даже не нужно покупать книги. Сегодня в Интернете очень много тестов, которые обещают показать вам заветную цифру и отдать этому не более часа, а иногда всего минут двадцать. Одним из таких ресурсов является, например, IQ Global Test — платформа тестирования интеллекта. Там предлагается пройти 40 вопросов и получить результат, который будет посчитан на основе затраченного на прохождение времени, количества правильных ответов, региона проживания, возраста и пола. Каждый верный ответ оценивается в зависимости от его сложности и процента людей, которые смогли эту задачу решить: чем ниже процент успешно справившихся с вопросом, тем выше балл за него назначается. Разумеется, такие скоростные тесты являются, скорее, разминкой для ума, что совсем не бесполезно. Положительная сторона таких более простых тестов в их доступности и отсутствии необходимости работать со специалистом в паре. Однако, говорят ли о чём-то результаты и есть ли от всего этого польза — большой вопрос.

Тест на интеллект не покажет, насколько человек умён, интересно ли с ним беседовать, хорошо ли он справляется с нестандартными задачами в жизни, насколько он эффективен в стрессовых ситуациях, умеет ли использовать своё положение, легко ли адаптируется к новым обстановке или технологиям и добьётся ли в жизни своих целей, научных высот или общественного признания, насколько он креативен и склонен к оригинальности в мышлении. IQ — это просто цифра, в то время как самым точным показателем интеллекта, пожалуй, остаётся неуловимая и неизмеряемая динамичная кривая его проявления в повседневной жизни.