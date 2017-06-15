Улан-Батор, 15 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Пожар в здании фабрики акционерной компании «Гоби», которая считается одной из крупнейших в мире по производству кашемира, начался 14 июня в 21 час по местному времени и продолжался более 10 часов. К моменту начала возгорания в здании находились сотрудники компании, в том числе работники ночной смены.

Кашемир

Пожар уже назвали крупнейшим в стране за последние двадцать лет. По сообщению пресс-центра экстренных служб страны, площадь возгорания составила около 30 тысяч квадратных метров. Огнем повреждено более 80% крыши фабрики. В ликвидации возгорания принимали участие 150 пожарных, более 30 пожарных машин и более 50 работников полиции в течение десяти часов.

Все люди, находящиеся в здании завода, были эвакуированы, пострадавших нет. Как сообщает агентство «Эх сурвалж», оборудование, товары и сырье завода не пострадали. По данным МЧС, причины возгорания будут установлены в течение 14 дней.

В стране тем временем началась акция по поддержке одного из самых известных за рубежом монгольских брендов: «За Гоби». Ближайшие магазины и кондитерские доставляли пожарным еду, жители столицы через «Фейсбук» призывали друг друга покупать продукцию фабрики в магазинах «Гоби». Соцсети пестрят фотографиями обновок с логотипом бренда.

Акционерная компания «Гоби» и ее продукция являются визитной карточкой Монголии и одним из источников валюты для страны.

Здание завода строилось с 1978 до 1981 год на средства правительства Японии, в качестве компенсации ущерба, нанесенного Монголии в ходе войны.

Компания «Гоби» имеет четыре фабрики и обеспечивает рабочими местами 1600 человек. Капитал составляет 122 млрд тугриков (около 3 млрд рублей), объем продаж за год — около 70 млрд тугриков (1,6 млрд рублей). Ежегодно компания перечисляет в бюджет в виде налогов по 10 млрд тугриков.

15 июня компания «Гоби» выступила с заявлением, в котором поблагодарила пожарных, УБЖД, департамент водоснабжения и полицейских, а также всех неравнодушных жителей Монголии.