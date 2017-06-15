Мадрид, 15 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Испания почти два года живет в режиме четвертого уровня угрозы теракта, плюс недавние события в Манчестере и Лондоне — так что реакция публики удивления не вызвала. Моментально прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в кабине фургона водителя и двух пассажиров, попыток выбраться наружу и нападать на окружающих не предпринимавших.

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Согласно показаниям свидетелей, за несколько секунд до столкновения автомобиля со скамейкой из кабины транспортного средства выпрыгнула женщина и скрылась. Этот факт позволил полицейским принять в качестве рабочей версии происшествия семейную ссору, которая могла произойти между скрывшейся женщиной и кем-то из оставшихся в кабине.

Сбежавшая, оказавшаяся иностранкой, в итоге была задержана, но показания дать отказалась, ссылаясь на неуверенное знание испанского языка и отсутствие переводчика. Водитель пояснил, что у него «по неизвестной причине закружилась голова» и потому машина вышла из-под контроля. Тест на содержание в крови шофера алкоголя или наркотиков принес отрицательный результат. Все это плюс дневное время происшествия, когда из-за жары улица была пустынной, дает основания полагать, что случившееся к теракту действительно никакого отношения не имеет.

За почти двухлетний период действия режима четвертого уровня террористической угрозы в Испании силовыми структурами задержано более 160 человек, причастных к группировкам джихадистов. Ни одного теракта за это время не произошло.