Ростов-на-Дону, 15 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум.

Долгожданный ремонт дороги, которая ведёт на набережную реки Дон в южной столице, «приказал долго жить». Ливень, который обрушился на город-миллионник 14 июня, размыл остатки старого асфальта в переулке Семашко. Очевидцы разместили подтверждающее видео в социальных сетях.

ИА REGNUM После дождя

«Обещанный ремонт по переулку Семашко опять уплывает», — сопроводила саркастическим комментарием автор поста.

Видео из сообщества «ВКонтакте»

Некоторые участники группы настроены более оптимистично. «Ничего, далеко не уплывет! На набережной поймают», — ответил интернет-пользователь.

Стоит отметить, что ещё в мае здесь же, в районе набережной, размыло дождевыми потоками дорогу. На перекрестке улицы Береговой и переулка Семашко, где велись строительные работы, смыло песок. В горадминистрации позже заверили, что последствия стихии дорожники устранят оперативно. Но выдержать очередной ливень этой дороге никак не удается.

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Объявленный шторм в Ростове-на-Дону и области грозит подтоплениями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовскую область и донскую столицу погода не балует. Регулярно синоптики и спасатели предупреждают о возможных подтоплениях, обрывах проводов, падении деревьев, а также о потенциально плохой работе ливневых систем в связи с непогодой. Так, майский ливень подтопил в городе-миллионнике частные дома на улице Шоссейной, трамвайные пути, а также дороги.

Горожанам во время ливня также советуют не спускаться в подземные переходы.