Донецк, 15 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 14 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 66 раз, сообщают 15 июня СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по районам Алмазной, Первомайска, пгт Фрунзе, селам Обозное, Лозовое, Нижнее Лозовое, Красный Лиман.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 66 раз. Под огнем оказались 23 населенных пункта.

В Донецке от обстрелов украинскими силовиками пострадал мужчина 1957 года рождения, он получил осколочное ранение спины. Раненому оказана необходимая медицинская помощь.

Также ВСУ повредили в поселке Трудовские здание интерната, где проживают 40 детей, три дома, еще один дом сгорел в результате прямого попадания снаряда. Более того, снаряд украинской артиллерии перебил газопровод, без газа остались шесть улиц поселка.

Помимо этого, украинской артиллерией в Донецке был обстрелян завод «Точмаш», в поселке Застанционный были повреждены три дома, еще один дом попал под обстрел в поселке Гольмовский.

В селе Веселое снарядами украинской артиллерии были перебиты линии электропередач, в результате 80 абонентов остались без света.

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По данным Украины, трое военнослужащих ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 55 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Николаевки, Чермалыка, Красногоровки, Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новолуганского, Авдеевки, Песков, Опытного, Верхнеторецкого, Майорска, Каменки, Невельского, Катериновки, Новоалександровки, Счастья, Трехизбенки, Желтого, Новотошковки, Крымского, Троицкого, Станицы Луганской.

Напомним, 7 июня киевские войска устроили попытку прорыва линии обороны войск ЛНР. В результате погибли несколько солдат ВСУ, множество украинских военнослужащих были ранены, а попытка прорвать оборону закончилась неудачей. По данным Народной милиции ЛНР, Киев готовит новую попытку прорыва линии обороны войск республики.