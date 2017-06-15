Архангельск, 15 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Первый в 2017 году туристический круиз к Северному полюсу с заходом на территорию национального парка «Русская Арктика» отправится из Мурманска. Круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы» организован туристической компанией «Poseidon Expeditions». Сопровождает рейс группа инспекторов нацпарка. Об этом ИА REGNUM сообщили в «Русской Арктике».

P J Hansen Арктика

В течение 12 дней четырём государственным инспекторам в области охраны окружающей среды предстоит следить за соблюдением туристическими группами российского природоохранного законодательства, обеспечивать безопасность пассажиров судна во время высадок на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа, а также вести лекционное и экскурсионное сопровождение круиза.

Кроме того, первым рейсом ледокола будет доставлена на остров Гукера (ЗФИ) экспедиционная группа сотрудников «Русской Арктики». 4 человека будут принимать туристические группы в бухте Тихой в течение лета, обеспечивать работу самого северного в мире почтового отделения и сувенирного магазина, продолжат работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной метеостанции (1929−1957) и экологической тропы.

В летнем сезоне 2017 года (с июня по август, когда погодные условия в высоких широтах наиболее благоприятны) на территорию национального парка ожидается заход 10 круизов. 5 из них традиционно совершит ледокол «50 лет Победы» (туроператоры — «Poseidon Expeditions» и «Quark Expeditions»); ещё 3 — теплоход Sea Spirit», совершающий рейсы на ЗФИ со Шпицбергена (оператор «Poseidon Expeditions»). Также на территорию архипелага Земля Франца-Иосифа в ходе круизов по Северному морскому пути дважды зайдёт судно «Академик Шокальский» (туроператор «Heritage Expeditions»).

Таким образом, количество посетителей «Русской Арктики» в новом туристическом сезоне превысит тысячу человек, как и в 2015 году.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае из Архангельска стартовала кампания по уборке арктических островов от мусора.